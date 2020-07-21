BIST 120.130
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 401,82
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Batman'da düğmeye basıldı! Dev esrar operasyonu

BATMAN'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda 86 kilogram esrar ele geçirildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle uğraşan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri ile bu iştirak edenlere yönelik mücadele sürüyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 86 kilogram esrar ve terazi ele geçirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mehmet Aslantuğ'un zoruyla 'iki kez çocuk aldırdım' diyen o kadına olay yanıt Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın dün rekor tazelemişti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Demirtaş'tan muhalefete sert sözler: Hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var
Ayasofya'ya serilen halılarda dikkat çeken özellik! Tüyleri kıbleye doğru yatırılmış
Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın açılış gününde bakın ne yapacak?
Devlet Bahçeli: Sosyal medya terörü bir güvenlik sorununa dönüştü
Ayasofya’da hazırlıklar tamam! Fresk ve mozaikler yelken perde ile kapatılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Öztürk Yılmaz eşi Özay Yılmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Antalya'da 17 yaşındaki yeğenin çabaları ölümüne engel olamadı
Hatay hudut hattında terör bağlantılı 2 şahıs yakalandı
Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak
İngiliz basını yazdı! Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası
Buket Aydın nereli yaşı kaç Emir Sarıgül ile aşk pozları çıktı
Yorumlar