Öztürk Yılmaz eşi Özay Yılmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Yenilik Partisi kurucu olan Öztürk Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. CHP'den ihraç edilen ve 27. dönemde Meclis'e bağımsız milletvekili olarak giren Öztürk Yılmaz önemli görevleri üstlenmişti. Peki aslen Ardahanlı olan 50 yaşındaki Öztürk Yılmaz kiminle evli eşi Özay Yılmaz ve çocukları kimdir?

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Yenilik Partisi kurucu olan Öztürk Yılmaz partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na iletti. Bu gelişmenin ardından Öztürk Yılmaz'ın hayatı ve siyasi geçmişi merak edildi. CHP'den ihraç edildikten sonra meclise bağımsız milletvekili olarak giren ve birçok siyasi görevde bulunan Öztürk Yılmaz aslen Ardahanlı ve 50 yaşında. 3 kız babası olan Öztürk Yılmaz'ın eşi ise Özay Yılmaz'dır.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

(1970, Ardahan) Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya (Daire Başkanı) Daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı olarak) görev yaptı. Yurtdışında ise, Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde (Müsteşar)olarak görevler yapmıştır. 2013 yılında Musul Başkonsolosu, 2015 yılında Tacikistan Büyükelçisi olmuştur.

50 yaşındaki Öztürk Yılmaz eşi Özay Yılmaz ve kızları ile birlikte

Öztürk Yılmaz'dan yeni parti açıklaması

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde CHP Ardahan Milletvekili olarak TBMM'ne girmiştir. 16-17 Ocak 2016 tarihine yapılan CHP Kurultayında PM üyeliğine seçilmiştir.3 yıla yakın Dışişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

20 Kasım 2018 tarihinden itibaren Ardahan Bağımsız Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

AB'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) Master yapmıştır.

Evli ve üç kız babası olup, çok iyi seviyede İngilizce, Rusça ve Portekizce bilmektedir