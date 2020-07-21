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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan Pınar Gültekin paylaşımı

MUĞLA'da beş gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Acı haberin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Twitter hesaplarından 27 yaşındaki genç kız için paylaşımda bulundu.

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MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’den acı haber geldi. Beş gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, acı haberin ardından Twitter hesaplarından Pınar Gültekin'e yönelik paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, “Ne kadar acı verici; hayata umutla, neşeyle bakan yüzlerin aramızdan alındığını öğrenmek. Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak” ifadelerine yer verdi.

Mansur Yavaş ise paylaşımında şunları kaydetti: “Yüreğimiz güzel kızımız #pinargultekin için yandı. 5 gündür kayıp olan ve cansız bedenine ulaşılan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Zihniyeti, dili ve eylemi şiddetten arındırmak zorundayız. Kadın cinayetlerini sonlandıracak adımlar atmak hepimizin ortak sorumluluğu.”

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