AÖL MEB giriş sınav yerleri açıklandı mı TC ile sorgulama

AÖL sınav yerleri açıklandı mı sorusu bu haftasonu 25-26 Temmuz'da sınava girecek öğrencilerin gündeminde. AÖL 2. dönem sınavları için gün sayan öğrenciler MEB'in AÖL sınav yerlerini ve AÖL sınav giriş belgesi ekranının açılmasını bekliyor. AÖL sınav yerlerinin bugün saat 18.00'e kadar açıklanması bekleniyor.

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Açıklise sınavı olan AÖL sınavı MEB tarafından 25-26 Temmuz'da yapılacak. Sınav için gün sayan öğrenciler ise heyecanlı bir şekilde AÖL sınav yerlerinin açıklanmasını ve AÖL sınav giriş belgesi alma ekranının aktif hale gelmesini bekliyor. AÖL sınav yerlerinin bugün saat 18.00'e kadar açıklanması bekleniyor.

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) 2. dönem sınavlarına girecek olan adaylar, sınav belgelerini aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki 2020 AÖL sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca uygulanacak AÖL sınavları için giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Ancak AÖL sınav yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanacağı biliniyor. İşte 2020 AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav hakkında bilgiler…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN: Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2′ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN ALINMASI

– Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

– Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

– Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

– Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

– Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

– Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.