AÖL sınav giriş yerleri 2020 MEB AÖL sınav giriş belgesi çıkarma ekranı
AÖL sınav yerleri açıklandı mı sorusu bu haftasonu 25-26 Temmuz'da sınava girecek öğrencilerin gündeminde. AÖL 2. dönem sınavları için gün sayan öğrenciler MEB'in AÖL sınav yerlerini ve AÖL sınav giriş belgesi ekranının açılmasını bekliyor. AÖL sınav yerlerinin bugün saat 18.00'e kadar açıklanması bekleniyor.
Açıklise sınavı olan AÖL sınavı MEB tarafından 25-26 Temmuz'da yapılacak. Sınav için gün sayan öğrenciler ise heyecanlı bir şekilde AÖL sınav yerlerinin açıklanmasını ve AÖL sınav giriş belgesi alma ekranının aktif hale gelmesini bekliyor. AÖL sınav yerlerinin bugün saat 18.00'e kadar açıklanması bekleniyor.
Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) 2. dönem sınavlarına girecek olan adaylar, sınav belgelerini aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki 2020 AÖL sınav yerleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı’nca uygulanacak AÖL sınavları için giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Ancak AÖL sınav yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanacağı biliniyor. İşte 2020 AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav hakkında bilgiler…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN: Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2′ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.