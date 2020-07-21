AÖL sınav giriş yerleri 2020 MEB AÖL sınav giriş belgesi çıkarma ekranı

Açıklise sınavı olan AÖL sınavı MEB tarafından 25-26 Temmuz'da yapılacak. Sınav için gün sayan öğrenciler ise heyecanlı bir şekilde AÖL sınav yerlerinin açıklanmasını ve AÖL sınav giriş belgesi alma ekranının aktif hale gelmesini bekliyor. AÖL sınav yerlerinin bugün saat 18.00'e kadar açıklanması bekleniyor.