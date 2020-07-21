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Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna 4 tanıdık isim

Demirören Haber Ajansı

Şampiyonluğa veda eden Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e de veda etmesiyle yeni sezon öncesi teknik direktör arayışına girdi. Karadeniz ekibinin listesinde 4 ismin ağırlıklı olduğu öne sürüldü.

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Süper Lig’de özellikle pandemi arasının ardından üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yönetim, Çimşir’den boşalan koltuğu doldurmak için harekete geçti. Sezonun kalan kısmını yardımcı antrenör Eddie Newton ile tamamlamayı planlayan bordo-mavililer, yerli ve yabancı 4 ismi gündemine aldı.

Yerli listesinin başında Abdullah Avcı geliyor

Trabzonspor’da yerli teknik adam olarak listenin başında Abdullah Avcı yer alıyor. Türkiye A Milli Takım'ın ardından Medipol Başakşehir’in yolunu tutan ve daha sonra Beşiktaş ile başladığı bu sezonda 24 Ocak’ta yollarını ayıran Avcı, şuanda boşta bulunuyor.

Tayfun Korkut da listede

Bordo-mavili yönetim yerli teknik adam tercihi arasında 57 yaşındaki Avcı’yı liste başına alırken, son olarak Almanya’da Stuttgart takımını çalıştıran 46 yaşındaki Tayfun Korkut’un da listede yer aldığı öğrenildi.

Diğer adaylar Shota ve Prosinecki

Trabzonspor’da yabancı teknik direktör olarak Shota Arveladze ile Robert Prosinecki’nin gündemde yer aldığı kaydedildi. Şuanda Özbekistan’ın Pakhtakor takımında görev yapan ve 31 Aralık’ta sözleşmesi sona erecek olan Shota’nın daha önce hem futbolcu hem de teknik adam olarak bordo-mavili kulüpte görev yapmış olması nedeniyle öne çıktığı belirtilirken, futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen, şuanda da Hes Kablo Kayserispor’u çalıştıran ve sözleşmesi sona erecek 51 yaşındaki Robert Prosinecki de tercihler arasında bulunuyor.

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