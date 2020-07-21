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Süper Lig'de 34'üncü haftanın programı belli oldu

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son haftası olan 34'üncü haftanın programı belli oldu. Son haftanın açılış maçı Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray ile olacakken kapanış düdüğü Kasımpaşa - Medipol Başakşehir mücadelesi ile olacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 34'üncü haftanın programıyla ilgili açıklama yapıldı.

34'üncü haftanın programı şöyle;

24 Temmuz Cuma

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar

17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

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