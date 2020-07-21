Marks and Spencer'dan işçi kıyımı!

Marks and Spencer, mağaza operasyonları çerçevesinde 950 çalışanını işten çıkarma kararı verdi.

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İngiliz perakende şirketi Marks & Spencer, Covid-19 krizi etkisiyle mağaza operasyonlarını yeniden yapılandırma planı çerçevesinde çalışan sayısını 950 kişi azaltmayı planlıyor.

İngiltere perakendecileri, koronavirüs krizi öncesinde de Brexit etkisi nedeniyle yüksek kiralar, işletme vergileri, sıkı marjlar ve hazırlıklar ile mücadele ediyordu.

On yıllık başarısız bir canlanma

İngiltere'de 78 bin kişilik işgücüne sahip olan Marks & Spencer (M&S) yönetimi, çalışan temsilcisi grubuyla bir istişare başlattığını ve ilk olarak etkilenen işçilere bazı kolaylıklar sağlayacaklarını bildirdi.

136 yaşındaki grup, on yıllık başarısız bir canlanmanın ardından kendini yeniden keşfetmeye çalışıyor.

M&S Perakende Operasyon Müdürü Sacha Berendji, “Kriz boyunca mağaza ekiplerini güçlendirerek nasıl daha hızlı ve daha esnek çalışabileceğimizi gördük" şeklinde konuştu.