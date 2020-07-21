BIST 120.410
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 402,14
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na tepki: Amacı onu azledenlerden intikam almak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yeniden siyasete soyunma hamlesinin en büyük nedenlerinden birinin kendisini azledenlerden intikam almak olduğunu savundu.

Abone ol

MHP'li Yalçın, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin, "fitne ve tefrika misyonu"na, MHP düşmanlığını da eklediğini ileri sürdü.

Ülkeye ve halka hizmet için politika yapmak gibi bir derdi olmayan Davutoğlu'nun yeniden siyasete soyunma hamlesinin en büyük nedenlerinden birinin kendisini azledenlerden intikam almak olduğunu savunan Semih Yalçın, Davutoğlu'nun verdiği bir röportajda MHP ve HDP’yi kastederek söylediği, "İsterler ki Türkler bir partiye, Kürtler başka partiye oy versin. Kimlik siyasetidir bu… " şeklindeki sözlerinin, bölücü mesaj içeren fevkalade mahzurlu bir değerlendirme olduğunu söyledi.

Seçmen kitlesini Türk-Kürt diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir.

"Davutoğlular ve Babacanlar..."

Yalçın, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Gerek MHP'de gerekse diğer partilerde milyonlarca Kürt kökenli seçmen bulunmaktadır. MHP'nin kimlik siyaseti de gayet sağlıklı ve berraktır. MHP'nin kimlik siyaseti birleştirici, kucaklayıcı ve kaynaştırıcıdır. Davutoğlu'nun, milletimizi meydana getiren ve birbirine etle tırnak gibi bağlı toplum kesimlerini etnik kimlik politikasıyla ayrıştırma çabası suçtur. Davutoğlu'nun Türk seçmenine bulaştırmaya çalıştığı hastalıklara karşı MHP'nin varlığı siyasi panzehir hükmündedir. Davutoğlular ve Babacanlar, havanda su dövmeye, ipe un sermeye devam etmekten öteye geçemeyeceklerdir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sabiha Gökçen’de PCR test merkezi hizmete girdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana Adliyesi'nde iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı
DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi: 2021 ortasını bulacaktır
Altın dün rekor tazelemişti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Demirtaş'tan muhalefete sert sözler: Hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var
Ayasofya'ya serilen halılarda dikkat çeken özellik! Tüyleri kıbleye doğru yatırılmış
Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın açılış gününde bakın ne yapacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Siirt’te 1 terörist etkisiz hale getirildi
Ebru Şahin'in boyu gündem oldu Cedi Osman ile aralarındaki boy farkı kaç?
Süper Lig'de 34'üncü haftanın programı belli oldu
Marks and Spencer'dan işçi kıyımı!
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan Pınar Gültekin paylaşımı
AÖL MEB giriş sınav yerleri açıklandı mı TC ile sorgulama
Yorumlar 5 yorum