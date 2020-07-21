Son dakika restoran ve kafelerin saat kısıtlaması kaldırıldı
Restoran ve kafe sahiplerine son dakika sevindiren bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldığını duyurdu.Abone ol
Son dakika haberine göre; Koronavirüs önlemleri kapsamında, çalışma saatleri kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmeler eski düzenine dönüyor..
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, “Lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. iş yerlerinin çalışma saatleri” hakkında genelge gönderildi.
Saat kısıtlaması son erdirildi
Genelgeye göre, 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.