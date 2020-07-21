Son dakika restoran ve kafelerin saat kısıtlaması kaldırıldı

MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na tepki: Amacı onu azledenlerden intikam almak

Adana Adliyesi'nde iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı

DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi: 2021 ortasını bulacaktır

Altın dün rekor tazelemişti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?