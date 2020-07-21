Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı evli çıktı! Varille gömmüş
MUĞLA'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cesedi ormanlık alanda bulundu. Genç kızı eski erkek arkadaşı öldürüp varille gömmüş. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i öldüren katilin evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı olduğu ortaya çıktı.
En son durakta beklerken görülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için Muğla günlerdir ayaktaydı. Sosyal medyada da genç kız için onlarca çağrı yapılırken jandarmanın aralıksız çalışmaları ise sürüyordu. Pınar Gültekin'den kahreden haber geldi ve genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Pınar'ı vahşi bir şekilde öldüren kişi ise eski erkek arkadaşı olan Cemal Metin Avcı çıktı. Metin Cemal Avcı, cinayeti de itiraf etti.
Olayla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. İHA'dan yer alan habere göre, genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığının öğrenildiği belirtildi.
Arama sonucunda bir varilin içerisinde 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.
Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.