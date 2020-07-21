İrfan Can Kahveci: Gelecek sezon burada olmayacağım

Medipol Başakşehir'de şampiyonluğun mimarlarından İrfan Can Kahveci, gelecek sezon ayrılmasının büyük bir ihtimal olduğunu vurgulayarak, 'Başka takımın formasını giyeceğim' dedi.

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Habertürk'e konuşan İrfan Can Kahveci, şampiyonluk için çok çalıştıklarını belirtti.

Kahveci, ''Çok mutluyuz. Bu noktaya ulaşmak için gerçekten çok çalıştık ve çabaladık. Şampiyonluğa sonuna kadar inanan bir ekip olarak gerçekten

tarih yazdık. Bu başarının bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah, başka takımın formasını giyeceğim"

Transfer konusuna da açıklık getiren milli futbolcu, "Gelecek sezon büyük olasılıkla burada olmayacağım, ayrılıyorum. İnşallah başka bir takımın formasını giyeceğim" diye konuştu.

İrfan Can Kahveci geçmişte verdiği bir röportajda, Başakşehir'le şampiyon olup Avrupa'ya transfer olmak istediğini dile getirmişti. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkarken 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.