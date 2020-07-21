Di Caprio'nun eski sevgilisi İsrailli model Bar Refaeli'nin vergi kaçırmaktan cezası kesildi

Gelir vergisine tabi olan lüks tüketimle ilgili faydalandığı indirimleri, aldığı primleri ve diğer ek ödemeleri bildirmediği için annesiyle birlikte soruşturulan 35 yaşındaki model, özel izinsiz İsrail'den çıkma yasağı almış olmasına rağmen, popüler bir TV kişiliği olmayı sürdürüyor. Öyle ki geçen yıl Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu yaptı.