Di Caprio'nun eski sevgilisi İsrailli model Bar Refaeli'nin vergi kaçırmaktan cezası kesildi
Leonardo Di Caprio'nun eski sevgilisi Bar Refaeli, annesiyle beraber uzun zamandır vergi kaçırmaktan yargılanıyordu, cezaları kesildi.
İsrail'in görev başındayken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 290 bin dolara denk gelen 1 milyon şekellik vergi indirimi talebi parlamentoda kabul edilirken, top model Bar Refaeli vergi kaçırmaktan mahkumiyet aldı.
Dünyanın en ünlü modellerinden Bar Refaeli ile annesi Zipi hakkında uzun zamandır görülen vergi kaçırma davasında karar duruşması yapıldı. Tel Aviv'deki mahkemeye flaşların altında maske takmış şekilde giren anne-kız, yaklaşık 10 milyon dolarlık vergi kaçırma suçlamalarını kabul etti.
Mahkemeyle vardıkları anlaşma uyarınca top model 9 ay boyunca kamu hizmeti, annesi ise 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. İsrail kamuoyunun yakından takip ettiği dava sürecinde bir ara Bar Refaeli, o dönemde aktör sevgilisi Leonardo Di Caprio ile birlikte ABD'de yaşadığı için vergi ödemekten muaf tutulması gerektiğini savunmuştu. Ancak daha sonra İsrailli milyarder Adi Ezra ile evlendi.
Gelir vergisine tabi olan lüks tüketimle ilgili faydalandığı indirimleri, aldığı primleri ve diğer ek ödemeleri bildirmediği için annesiyle birlikte soruşturulan 35 yaşındaki model, özel izinsiz İsrail'den çıkma yasağı almış olmasına rağmen, popüler bir TV kişiliği olmayı sürdürüyor. Öyle ki geçen yıl Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu yaptı.