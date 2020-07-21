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Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı çıktı! İfadesi kan dondurdu

MUĞLA'da 5 gün sonra cesedi bulunan Pınar Gültekin'in katili ortaya çıktı. Katil eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, evli bir çocuk babası.

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MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Genç kızın, eski erkek arkadaşı tarafından önce dövüldüğü, ardından boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Katil, genç kızın cesedini varile koyup ormana gömdüğünü söyledi. Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.

Bağ evine götürüp öldürmüş
Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. Cemal Metin Avcı baygın haldeki genç kızı boğarak öldürdü. Ardından da Pınar'ın cesedini varil içinde ormanlık alana gömdü. 

Katil evli ve bir çocuklu

27 yaşındaki Pınar Gültekin'i öldüren katilin evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı olduğu ortaya çıktı. Cemal Metin Avcı'nın bir barda çalıştığı öğrenildi. 

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Foto Galeri Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı evli çıktı! Varille gömmüş Galeriye Gözat
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