İki yıl arayla kanser olduklarını öğrenen çift hastalığı el ele yendi

AYDIN'da, başka sağlık sorunları için gittikleri hastanede 2 yıl arayla akciğer kanseri teşhisi konulan Saygı çifti, hastalığı birbirlerine destek olup resim yaparak yendi.

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Horlama ve sigarayı bırakmak için gittikleri sağlık kuruluşunda kanser olduğunu öğrenen Aydınlı çift, erken teşhis ve birbirlerine olan sevgi bağlarının da etkisiyle amansız hastalıktan kurtuldu.

Efeler ilçesinde, yakalandıkları akciğer kanserini el ele verip birlikte resim yaparak yenen 2 çocuk sahibi Emine ve Ahmet Saygı çifti, birbirlerine olan sevgileriyle dikkati çekiyor.

Emine Saygı, 2013 yılında, sigarayı bırakmak için gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde akciğer kanseri olduğunu öğrendi.

Hastalığa karşı olumsuz düşünmemeye çalışan 54 yaşındaki Saygı'ya doktoru, erken teşhis konduğunu ve moral olması açısından bir hobi edinmesi gerektiği söyleyince resim kursuna yazıldı.

Tedaviye hızlı yanıt veren Saygı'nın eşi yanından hiç ayrılmadı. Moralini hep yüksek tutan Emine Saygı, resim sanatında da epey yol aldı. Doktorunun tavsiyelerine harfiyen uyan kadın, 2 yıllık mücadelenin sonunda kanserden kurtuldu.

Eşinin hastalığından 2 yıl sonra horlama sorunundan dolayı aynı hastaneye başvuran 60 yaşındaki Adem Saygı'ya da akciğer kanseri tanısı kondu.

Bu kez Emine Saygı, kocasına destek oldu. Eşinin yönlendirmesiyle resim kursuna başlayan Ahmet Saygı da tüm zorluklara rağmen kanseri yendi.

Emine Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalıkla mücadele ettiği dönemde hiçbir zaman yılmadığını ve moralini hep yüksek tuttuğunu söyledi.

Hastalıkta erken teşhisin önemini yaşayarak öğrendiklerini anlatan Saygı, "Tedavi döneminde bir hobi edinmek de yararlı oldu. Resmin içine giriyorsunuz. Onunla bütünleşiyorsunuz ve size çok iyi bir enerji geliyor. Resim yaparak bu rahatsızlığı atlattığıma inanıyorum." diye konuştu.

Resmin dışında birbirlerine verdikleri desteğin de hastalığı atlatmalarında büyük rol oynadığına dikkati çeken Saygı, zor sürecini sabırla atlattıklarını vurguladı.

Kanserle mücadelede moralin çok önemli olduğunu yaşayarak test ettiklerini anlatan Saygı, "Erken teşhis elbette çok önemli ama biz birbirimizden hiç ayrılmadık, resim de bize ekstra moral oldu. Tüm bunların dışında tevekkül ettik. 'Rabb'im sen bilirsin' dedik. Çünkü Rabb'im kimseye çekemeyeceği yükü vermez. Ben o tevekkülle hareket ediyorum. Demek ki biz bu kadar çekecekmişiz. Her şeye rağmen Allah'ıma şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

"O bana ben ona moral verdim"

Adem Saygı ise eşinden sonra kendisinin de aynı hastalığa yakalanmasının kendisini yıprattığını anlattı.

"Üzülmedim desem yalan olur ama yapacak bir şeyim yoktu." diyen Saygı, "Çünkü bu hastalıkla mücadele eden bir eşim vardı. O bana ben ona moral verdim. Eşimi yanımda görünce yaşama daha bir sıkı sarıldım. Hep olumlu düşünerek devam ettik. Resimle uğraşarak hastalığı unuttuk." diye konuştu.

Saygı, yaptıkları resimlerden ikisini de Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde sergilenmek üzere bağışladıklarını sözlerine ekledi.