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Bursa'da eski ortağına kurşun yağdırdı hastaneye bırakıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da para meselesi eski iş ortaklarını birbirine soktu. Çıkan tartışmada Samet Ferik, 33 yaşındaki adama kurşun yağdırıp hastaneye götürdü. Talihsiz adam hastanede ölürken kaçan katil zanlısı yakalanıp tutuklandı. Öte yandan ölen adamın maske takmamaktan ceza yeyip röportaj verdiği ortaya çıktı.

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Olay, dün sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

3 yerinden yaralayıp hastaneye götürdü sonra da...

Samet Ferik, eski iş ortağı olan Sinan Belli’nin iş yerine gitti. Taraflar arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Ferik, belinden çıkardığı tabancayla Belli’ye ateş etti. Karın, omuz ve bacaklarından yaralanan Belli, kanlar içinde yere yığıldı. Samet Ferik, vurduğu Belli’yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sinan Belli'yi hastanenin acil servisine bırakan Samet Ferik, kaçtı. Tedaviye alınan Sinan Belli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, cinayeti Samet Ferik’in işlediğini tespit etti. Samet Ferik, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden Samet Ferik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samet Ferik çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"Ben koronaya değil, Allah'a inanıyorum"

Bu arada Sinan Belli, 27 Haziran’da maske takmadığı için kendisine kesilen ceza sonrası DHA’ya röportaj vermişti. Belli, kendisine ceza yazan bekçilere, "Ben koronaya değil, Allah’a inanıyorum" demişti.

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