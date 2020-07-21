Aile Bakanı Selçuk'tan flaş Pınar Gültekin açıklaması!

MUĞLA'da Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafınfan öldürülmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan ilk açıklama geldi. Selçuk,"Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." dedi.

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Muğla'da 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Eski sevgili, barışma teklifini reddettiği için Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Cani adam, genç kızı boğarak öldürmüş, cesedini varilde yakıp üzerine beton dökmüş.

Aile Bakanlığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." dedi.