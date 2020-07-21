Haluk Levent'in Pınar Gültekin'in öldürülmesinden sonra kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti

Haluk Levent'in Pınar Gültekin'in eski sevgisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti. Tweetini silen Levent, tepkilere kızıp paylaşımını geri yükledi özrünü de geri çekti.

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Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A. (32), aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bölgede yapılan aramada, Gültekin’in, varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in bu olayın ardından sosyal medya hesabından kadınlara verdiği tavsiye tartışma konusu oldu. Levent, daha sonra özür dileyip mesajını sildi.

"Sosyal medyada 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz"

"Hakaret alıyorum"

Tepkilerin artması üzerine sinirlenen ünlü sanatçı, özrünü geri alıp paylaşımını tekrar yükledi. Kendisine haraket edildiğini söyleyen Levent, "Bu fikirlerden rahatsız olan olana. İnanılmaz. Şaka gibi hakaret alıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kızlarımıza bir tavsiyede bulunmuşum.



Şiddet görünce kaçın, ilişkiyi bitirin.

“Kıskançlıktır cnm” deyip meşrulaştırmayın!

Yoksa hayatınız zindan olur belki de ölürsünüz.(Son cümle sert )



Bu fikirlerden rahatsız olan olana.

İnanılmaz. Şaka gibi hakaret alıyorum. — Haluk Levent (@haluklevent) July 21, 2020

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