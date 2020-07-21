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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi bitiyor Fransız devi talip oldu

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın serbest kalması durumunda, Fransa takımı Lille forması giyeceği belirtildi. Avrupa futbolunun önemli ismi Campos, Yılmaz'la yaptığı görüşmede kendisini Lille takımında görmek istediğini söyledi.

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Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille’in sportif direktörü Luis Campos’un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.

Burak Yılmaz'ı izlemek için İstanbul'da

Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul’da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille’de görmek istediğini iletti.

Serbest kalırsa Fransa yolcusu

Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa’da forma giyecek.

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