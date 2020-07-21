Cemal Metin Avcı kimdir evli ve bir çocuk babası çıktı!

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gündür aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu. Pınar Gültekin'in katili ise sevgilisi Cemal Metin Avcı çıktı. Katil sevgili tartıştığı için Pınar'ı öldürdüğü cansız bedenini de varile koyup ormana yuvarladığını itiraf etti. Peki kimdir bu katil Cemal Metin Avcı kaç yaşında ne yapıyor?

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Bugün bir kez daha Türkiye kadın cinayeti ise sarsıldı. Bu kez Muğla'da 5 gündür aranan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin sevgilisi tarafından katledildi ve cesedi bulundu. Sevgilisi Cemal metin Avcı ise verdiği ifade ile cinayeti üstlendi ve her şeyi itiraf etti. Cemal Metin Avcı sevgilisi Pınar Gültekin'i tartıştığı için öldürmüş ve cansız bedenini varile koyup ormanlık alan yuvarlamış. Peki kimdir bu katil Cemal Metin Avcı kaç yaşında ne yapıyor?

Gültekin’in en son görüldüğü kişinin eski sevgilisi bar işletmecisi Cemal Metin Avcı olduğu belirlendi. Şüpheli Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Pınar Gültekin'in sevgilisi evli ve bir çocuk babası olan Cemal Metin Avcı

İddiaya göre Cemal Metin Avcı olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar’ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada zanlı, Pınar Gültekin’i vahşice boğarak öldürdü, cansız bedenini ormanlık alana götürüp bıraktı.

NASIL BULUNDU?

Pınar için kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürürken Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda cansız bir kadın bedeni bulundu.

Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin kayıp olan Pınar Gültekin’e ait olduğu tespit edildi.



NE OLMUŞTU?

Pınar Gültekin 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul’da yaşayan Pınar’a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek kayıp ihbarında bulundu. Ekipler Pınar’ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Pınar Gültekin’in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM’de görüldüğü saptandı.

Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin’in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığını tespit etti.