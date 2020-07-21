BIST 120.367
DOLAR 6,86
EURO 7,86
ALTIN 402,27
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bursa'da evini ateşe verip itfaiyeye baltayla saldırdı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da bir kişi bilinmeyen nedenle evini yaktı. İhbarla bölgeye gelip yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekibine baltayla saldıran M.Y., polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Olay Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta meydana geldi.

M.Y. isimli şahıs, Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta bulunan müstakil evini ateşe verdi. M.Y. yangını söndürmek isteyen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırınca devreye polis girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken M.Y.'nin tepkisi ile karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.

Biber gazıyla etkisiz hale getirildi

M.Y. itfaiye erlerine elinde balta ile saldırıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Polisler M.Y.'yi biber gazı ile etkisiz hale getirip kelepçeleyerek gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri, yangının yan evlere sıçramasını önlerken, yanan ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili, polis ekipleri soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı evli çıktı! Varille gömmüş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Haluk Levent'in Pınar Gültekin'in öldürülmesinden sonra kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti
Son dakika restoran ve kafelerin saat kısıtlaması kaldırıldı
MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na tepki: Amacı onu azledenlerden intikam almak
Adana Adliyesi'nde iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı
DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi: 2021 ortasını bulacaktır
Altın dün rekor tazelemişti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da akılalmaz ölüm! Seyir halindeyken oldu
Bakan Fahrettin Koca uyardı: Koronavirüs, sosyal sınıf ayrımı yapmıyor
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi bitiyor Fransız devi talip oldu
Bilim insanları koronavirüsün yeni bir belirtisini ortaya çıkardı
Pınar Gültekin sevgilisi kimdir katili çıktı Pınar Gültekin nasıl öldü anlattı
AÖL MEB giriş sınav yerleri açıklandı mı TC ile sorgulama
Yorumlar