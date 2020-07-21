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İran'da koronavirüsten can kaybında yeni rekor

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüs (Covid-19) salgının ikinci dalgasıyla karşı karşıya kalan İran’da salgının tespit edildiği 19 Şubat’tan bu tarafa en yüksek günlük can kaybı bugün kaydedildi.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülke genelinde son 24 saatte 229 kişi virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 14 bin 634’e yükseldiğini bildirdi.

İranlı Sözcü, son bir günde 2 bin 625 yeni vakanın tespit edildiği, bunlardan bin 977’sin hastaneye yatırıldığını aktardı. Ülkede toplam vaka sayısı 278 bin 827 ulaştı. Çin’den sonra koronavirüs salgının ortaya çıktığı ilk ülkelerin başında gelen İran, dünya genelinde can kaybında 9’uncu sırada yer alırken vaka sayısında 11’inci sırada bulunuyor.

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