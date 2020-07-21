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YKS sonuç 2020 açıklanma tarihi ne zaman saat kaçta açıklanır?

Hayalindeki üniversitede eğitim görmek için önemli bir basamak olan YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır araştırması öğrencilerin gündeminde. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınav sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. TYT-AYT ve TYT sonuçları ÖSYM AİS sonuç ekranından TC ile sorgulanacak.

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YKS sonuçları açıklanıyor geri sayım başladı, öğrenciler heyecanla ÖSYM AİS sonuç ekranından YKS sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM tarafından, merakla araştırılan sonuç tarihi açıklandı. AYT ve TYT sonuç tarihlerini sizler için haberimizde derledik. İşte, 2020 TYT – AYT sonuç tarihi…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları aynı günde açıklanacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2020 YKS 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

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