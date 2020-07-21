Bakırköy'de yumurtalı pazarcı protestosu! Ekmeğimizden elini çek..

Zuhuratbaba Dikilitaş'taki salı pazarı, 10 Temmuz'da Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni bir pazar yeri göstermeksizin kapatıldı. Karara tepki gösteren pazarcılar, geçen hafta belediye önüne gelerek eylem yaptı. Bu sabah da pazar yerinde toplanan esnaf, Bakırköy Belediyesi önüne yürüyerek kararı protesto etti.