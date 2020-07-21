Bakırköy'de yumurtalı pazarcı protestosu! Ekmeğimizden elini çek..
BAKIRKÖY'de pazar yerinin tamamen kaldırılmasına tepki gösteren pazarcılar, belediye binasına yumurta attı. Polisin müdahale ettiği olayda arbede yaşanırken, pazarcılar 'Ekmeğimizden elini çek' pankartlarıyla protestoda bulundu.
Zuhuratbaba Dikilitaş'taki salı pazarı, 10 Temmuz'da Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni bir pazar yeri göstermeksizin kapatıldı. Karara tepki gösteren pazarcılar, geçen hafta belediye önüne gelerek eylem yaptı. Bu sabah da pazar yerinde toplanan esnaf, Bakırköy Belediyesi önüne yürüyerek kararı protesto etti.
Belediye binasına yumurta attılar
Bir süre belediye önünde bekleyen grup, daha sonra belediye binasına yumurta attı.
Polis gruba müdahale etmek isterken grupla polis arasında arbede yaşandı.Belediye binasının arka tarafına geçen bir grup kapılara taş atarak park halindeki araçların üzerine çıktı.
Polis ekipleri taşkınlık çıkaran grubu uyararak bina çevresinden uzaklaştırdı. Özgürlük meydanında toplanan grup, burada oturma eylemi yaptı.