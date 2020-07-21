Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 75 farklı noktada düzenlenen operasyonda, 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi.

Bakan Soylu paylaşımında, "Güçlü Yarınlar, Sağlıklı Nesiller İçin Uyuşturucuya Geçit Yok" dedi.