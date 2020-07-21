Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
Buna göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 75 farklı noktada düzenlenen operasyonda, 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi.
Bakan Soylu paylaşımında, "Güçlü Yarınlar, Sağlıklı Nesiller İçin Uyuşturucuya Geçit Yok" dedi.
Güçlü Yarınlar,— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 21, 2020
Sağlıklı Nesiller İçin
Uyuşturucuya Geçit Yok ⛔
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 75 farklı noktada,
5️⃣.1️⃣3️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣
KÖK KENEVİR,
1️⃣,5️⃣ TON ESRAR
ele geçirildi.
SON 1️⃣ AYDA
5️⃣0️⃣.2️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣
KÖK KENEVİR,
1️⃣0️⃣ TON ESRAR
ele geçirildi 👏