BIST 120.500
DOLAR 6,85
EURO 7,84
ALTIN 402,82
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 75 farklı noktada düzenlenen operasyonda, 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi.

Bakan Soylu paylaşımında, "Güçlü Yarınlar, Sağlıklı Nesiller İçin Uyuşturucuya Geçit Yok" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Haluk Levent'in Pınar Gültekin'in öldürülmesinden sonra kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti
Son dakika restoran ve kafelerin saat kısıtlaması kaldırıldı
MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na tepki: Amacı onu azledenlerden intikam almak
Adana Adliyesi'nde iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı
DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi: 2021 ortasını bulacaktır
Altın dün rekor tazelemişti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
ÖNCEKİ HABERLER
Cemal Metin Avcı kimdir evli ve bir çocuk babası çıktı!
YKS sonuç 2020 açıklanma tarihi ne zaman saat kaçta açıklanır?
İran'da koronavirüsten can kaybında yeni rekor
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ’lı terörist gözaltına alındı
Bursa'da evini ateşe verip itfaiyeye baltayla saldırdı
Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı çıktı! İfadesi kan dondurdu
Yorumlar 7 yorum