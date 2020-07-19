Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'ne sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne giderek yapılan hazırlıklarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi. Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.
İncelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılan Erdoğan, çıkışta vatandaşları selamlayarak sohbet etti.
Erdoğan ardından Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camisi'ne geçti. Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni AKM'yi gezdi.