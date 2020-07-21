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Annesini öldürüp polise teslim oldu! Antalya'da vahşet

ANTALYA'dan gelen haber tüyler ürpetti. Tartışma yaşadığı annesini pompalı tüfekle öldüren kişi polise gidip cinayeti itiraf etti. Eve giden polisler korkunç manzara ile karşılaştı.

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ANTALYA'da tartıştığı annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldüren Berk K. (35), ardından polise gidip teslim oldu. Eve giden polis, Seher Fak'ın cesediyle karşılaştı.

Eve giden polisler korkunç manzara ile karşılaştı

Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Berk K., annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Berk K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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