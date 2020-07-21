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24 saatte en fazla para kazanan insan olarak tarihe geçti

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Amazon’un CEO’su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, 2012 yılından bu yana bir günde en fazla para kazanan kişi olarak tarihe geçti.

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Bezos son zamanlarda düzenli olarak dünyanın en zengin insanı olma konusunda kendi rekorlarını kırıyor. Jeff Bezos, pazartesi günü servetine 13 milyar dolar (89 milyar TL) ekledi. 

2026'da ilk ABD'li dolar trilyoneri olabilir

Bezos, dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği 2020 yılının başından beri 74 milyar dolar kazandı. Toplam serveti 189 milyar 300 milyon dolara ulaştı. Ünlü iş insanının 1995'te kurduğu Amazon, aradan geçen sürede dünyanın en değerli ve güçlü şirketlerinden biri haline geldi. Tahminlere göre Jeff Bezos, 2026 yılında dolar trilyoneri olan ilk ABD'li olarak da tarihe geçecek.

Koronavirüs sürecinde zenginlerin serveti 700 milyar dolar arttı

Amerikalılar İçin Vergi Adaleti Kurulu ve Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün bir analizine göre ise salgının etkisini ABD'de göstermeye başladığı 18 Mart'tan beri 600 Amerikalı milyarderin serveti toplam 700 milyar dolar yükseldi.

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