BIST 120.500
DOLAR 6,85
EURO 7,84
ALTIN 402,82
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Bursa'da 2 bin yıllık eser definecilerden nasibini aldı daha önce asasını çalmışlardı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 2 bin yıllık Roma dönemine ait Herkül kaya kabartması definecilerin saldırısına uğradı. Daha önceden sakalı ve asası yontularak sökülen Herkül'de yüzün yarısı parçalandı ve üzerinde delik açıldı.

Abone ol

İznik’in Hisardere köyü yolu üzerindeki Deliktaş mevkisinde bin 800 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin hem korunması hem de dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiş kaya üzerine kabartma olarak işlenen heykelin sağ elindeki gücünü temsil ettiğine inanılan asa yok olmuştu.

Bu kez yüzü hedef haline geldi

Günden güne yok olma aşamasına gelen Herkül kabartması yine definecilerin hedefi haline geldi. Yüz kısmının yarısı yok edildi ve üzerine delik açıldı. Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı alanı daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

M.S. 3. yüzyılda taş ocağında bulunan doğal kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül’ün; Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene’nin oğlu olduğuna inanılıyor. Heykel ve kabartmaların o yüzyılda kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyor.

Bedensel güç aşılamak için yapıldığı düşünülüyor

Herkül’ün, Deliktaş taş ocaklarında çalışan işçilere manevi ve bedensel güç aşılamak ve korumak amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Kabartmada resmedilen Herkül’ün sağ elinde gücünü temsil eden asa, sol elinde öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan mitolojik karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı evli çıktı! Varille gömmüş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin 11 maddelik sosyal medya teklifi hazır! Yarın Meclis'e sunulacak
Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
Haluk Levent'in Pınar Gültekin'in öldürülmesinden sonra kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti
Son dakika restoran ve kafelerin saat kısıtlaması kaldırıldı
MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na tepki: Amacı onu azledenlerden intikam almak
Adana Adliyesi'nde iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Zilhicce ayı orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir Diyanet?
Annesini öldürüp polise teslim oldu! Antalya'da vahşet
24 saatte en fazla para kazanan insan olarak tarihe geçti
Yeni yabancı kuralı sonrası Galatasaray'da 5 isim topun ağzında!
Sakarya'da site bahçesinde buldu AFAD harekete geçti
Cemal Metin Avcı kimdir evli ve bir çocuk babası çıktı!
Yorumlar 1 yorum