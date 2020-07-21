AK Parti'nin 11 maddelik sosyal medya teklifi hazır! Yarın Meclis'e sunulacak

Facebook, Twitter, Instagram kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren soyal medya düzenlemesi TBMM'ye geliyor. AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili hazırlanan teklifin içeriğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Zengin, kanun teklifiyle ilgili, "Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz" dedi.

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Sosyal medya düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifinin ayrıntıları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Önceliğimiz kapanması değil...

Özlem Zengin "Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var. Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Düzenlemenin ayrıntıları

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Sosyal medya eğer yeni bir hayat alanı ise özel hayatta zarar gören konularla muhakkak bir yaptırım olması gerekiyor. Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var. Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz.

Beş aşamalı yaptırım planı

Kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal medya düzenlemesinin amacı idari, hukuki ve mali olarak muhataplık teşkil etmek.

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarından Türkiye'de bir temsilci oluşturmasını istiyoruz.

Verileri Türkiye'de bulundurmalarıyla ilgili adım atmalarını bekliyoruz. Türkiye'de temsilci bulundurulmazsa 5 aşamalı bir yaptırım olacak. Birincisi 10 milyon lira idari para cezası ve 30 günlük bekleme süresi… Eğer yine olmazsa 30 milyon lira bir ceza olacak. Sosyal ağ sağlayıcılara üç aylık reklam vermeme cezası getirilecek.

Bu da yerine getirilmezse sulh ceza hakimliğine başvurabilecek ve yüzde 50 bant daraltma, yine hayata geçirilmezse yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Bu mahkemelerin kararıdır. Eğer böyle bir karar verilirse erişim sağlayıcılar dört saat içinde bu kararı yerine getirecek.

48 saat içinde cevap vermek zorunda

Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara 48 saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara 5 milyon lira para cezası verilebilecek.

Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

“İsmim bu internet siteleriyle yan yana gelmesin”

Siz yargı kararlarına başvuruyorsunuz, mevcut hukuk sistemi içerisinde sonuç alıyorsunuz. Fakat tüm bunlara rağmen adınızı yazdığınızda, bu konuya dair bir şey girdiğinizde sizinle alakalı geriye dönük tüm bilgiler önünüze geliyor. Bu düzenlemeyle; ilgili kişi, ‘kişilik haklarını ihlal eden bazı internet siteleriyle ilişkilendirilmesinin engellenmesini’ talep edecek. “Benim ismim bu internet siteleriyle yan yana gelmesin” talebinde bulunabilecek.