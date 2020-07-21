YKS tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu! Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?
Milyonlarca üniversite adayının beklediği haber geldi. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek.Abone ol
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 21, 2020
2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU’den yapacaklardır.
Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim