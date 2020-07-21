Gazeteci Necdet Doğan hayatını kaybetti sebebi kanser

Uzun yıllar Hürriyet Gazetesinde çalışan gazeteci Necdet Doğan 63 yaşında hayatını kaybetti.

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Hürriyet Gazetesi eski yazı işleri müdürü Necdet Doğan yakalandığı hastalığa yenik düşerek dün akşam yaşamını kaybetti. Doğan, halen CNN Türk'te editör olarak görev yapan Damla Doğan'ın da babasıydı.

Gazeteci İsmail Saymaz, vefat haberini sosyal medya hesabından, "Hürriyet’te uzun süre birlikte çalıştığımız Necdet Doğan, kansere yenik düşerek aranızdan ayrıldı. Necdet abiye Allahtan rahmet, başta sevgili kızı Damla olmak üzere bütün ailesine sabır diliyorum" notuyla duyurdu.

Necdet Doğan; Cumhuriyet, Sabah ve Star'da çalışmış, 2012 yılında Hürriyet Gazetesi'ne siyasi sayfalar editörü olarak transfer olmuştu. Daha sonra gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevine getirilen Doğan, 2016 yılından bu yana yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi görüyordu.