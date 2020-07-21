Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Yeni sistemin muhasebesini çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2'nci yılı değerlendirme toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, yeni sistem eleştirilerine "Değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır." yanıtını verdi.

Abone ol

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır." diyen Erdoğan, "Alışkanlıkları değiştirmenin kolay olmadığını biliyoruz. En başta kendimiz bu zorluğu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eksiklikleri hızla tamamlıyoruz"

Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de yeni yönetim sistemimize geçişimiz olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan millet iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu...

Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Yeni sistemde, yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirdik. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.

"Sancıların yaşanması kaçınılmaz

Yönetim sistemimizi değiştirirken siyasetten sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette yaşanıyor. Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır.

Alışkanlıkları değiştirmenin kolay olmadığını biliyoruz. En başta kendimiz bu zorluğu yaşıyoruz.

Ayasofya kararı

Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürmemiz de bu anlayışın ürünüdür. Türkiye, sınır güvenliği için attığı tüm adımlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Daha iyisini bulduğumuzda, her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de hazırdır.

Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk.

180 günlük icraat programları

Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2 bin 384 ana eylemin yüzde 93'ünü tamamladık. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır.

Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık.

"136 ülkenin destek talebini karşıladık"

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli ülkelere yardımda bulunulduk. Bugüne kadar 136 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladık.

"PKK'ya 2 yılda 234 bin operasyon gerçekleştirdik"

Son iki yılda terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik. Terör operasyonlarında toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik, böylece yurt içi terörist mevcudu 400'lü rakamlara geriledi. Ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik. FETÖ'nün bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık, kalanları da tespit ettikçe temizlemeye devam ediyoruz.

"Darbecileri gerilettik"

Trablus’u tehdit eden darbecileri gerilettik. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri izliyoruz, kimse heveslenmesin ona da prim vermeyeceğiz.

"Geçmişte adalet sarayı diye bir şey yoktu"

2002 yılından bu yana yargıdan insan kaynakları kapasitesini güçlendirdik. Geçmişte adalet sarayı diye bir şey yoktu, merdivenaltı diyebileceğimiz adalet hizmeti dağıtılıyordu. Birinci Yargı Paketi ile temel hak ve özgürlüklerinin korunması, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi amacıyla temyiz yolunu açtık.

Sağlık konusu

10 şehir hastanesini hizmete açtık. 378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımızı 1 milyonu 101'i geçti. 112 istasyon sayımızı 2 bin 985 adede, 618 olan ambulans sayısını 5 bin 437 sayısını yükselttik. 8 sınır kapımızda sahra hastanesi kurduk. Çeşitli sebeplerle geçici olarak yurt dışında olan 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Salgın döneminde tüm sağlık hizmetlerlerinin kesintisiz devam etmesini sağladık.

İcraatlar

- Yolculuk süresini 2 saate düşürecek Ankara-Sivas hattının test sürüşleri devam ediyor. İlk kesimini yıl sonunda hizmete sunmayı planlıyoruz.

- 11. Kalkınma Planımızı açıkladık. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 60. sıradan 33. sıraya yükseldi.

- Risk sermayesi fonu oluşturduk. Küresel yenilik endeksinde ülkemizi hızlıca taşıyacak yol haritasını da hazırladık.

- Savunma sanayiinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 30'lara düşürdük.

- Uçak gemisi için görüşme yapıyoruz, bizim de olacak.

- İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 200 milyonu bulacak. Kanal İstanbul tüm dünyaya örnek olacak.

- Kuzey Marmara Otoyolu’nu bölüm bölüm hizmete açıyoruz.

- 18 yıl önce 45 lira olan kredi- burs miktarını bu yıl 550 liraya yükselttik. Devlet burslu öğrenci oranı yüzde 40'lara ulaştı.

- 18 yolda gençlik merkezi sayısını 338’e çıkardık; koğuş sistemiyle hizmet veren yurtlarımızı otel konforuyla donattık.

- Büyük Çamlıca Camii'ni hamdolsun ibadete açtık. Şimdi bir de Rami Kışlası'nı bir millet kütüphanesine dönüştürüyoruz, onun da çalışmaları devam ediyor. Eğitim bilişim ağı sistemini hızla hayata geçirdik.

- Reel asgari ücreti yüzde 134 artırdık.

- Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyoruz. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinde 360 bin kişiye hizmet verilmiştir.

- Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyoruz. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinde 360 bin kişiye hizmet verilmiştir.

- Hedefimiz 2023’e kadar tüm illerde millet bahçesi yapmak. Tehlike düzeyi alanlara öncelik verilerek 61 ilimizde rezerv yapı alanları belirledik.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir yeri riskli alan ilan ediyorsa onlara yardımcı olun. Ülkemiz genelinde 658 bin adet bağımsız bölüm riskli statüde.

- Tarımda önemli bir ihracatçı olmak için çalışıyoruz. Tarımsal ihracat son 2 yılda 18 milyar dolara yükseldi. 13 milyar lira destek ödemesi yaptık. Süt üretimi yüzde 4 artışla 23 milyon tona ulaştı. Su ürünleri üretimimizi artırmak için kaçak avcılığı engelledik. Su ürünlerinde 1 milyar dolarlık ihracat rakamını yakaladık. Gıda denetim sayısını yüzde 8 arttırdık. Geleceğe nefes kampanyasında 13.8 milyon fidan dikildi.

- Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi güçlendirdik. Depolama hacmi bakımında ülkemizin üçüncü barajı olan Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nda elektrik üretimine başladık.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin göreve başlamasının hemen ardından kur saldırıları ve yaptırımların hedefi oldu. Ekonominizin bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Swap önlemiyle TL'ye karşı art niyetli adımları durdurduk.

- Tüketici maliyetleri düşürmek için otomobil, konut, beyaz eşyada ÖTV indirimi yaptık. Sera finansman paketini devriyeye aldık. Kur saldırısı sonrası normalleşme dönemine eşine rastlanır bir başarı ile kapattık.

- Bu dönemde yüzde 24'e kadar çıkan Merkez Bankası faizi yüzde 8.25'e indi. Yüzde 25'in üzerine çıkan enflasyonu tek haneye indirdik. Salgın sürecinde29 milyar TL’Lik vergi ödemesi ertelendi.

- Son iki yılda ihracat yüzde 6.5 oranında artış gösterdi. Esnaf ve sanatkârlarımız toplum ve ekonomimizin temeldir. Toplan 62.5 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı.

- 2022 yılının son çeyreğinde yerli otomobil banttan inecek. TEKNOFEST dünyanın en büyük havacılık festivali oldu. Doğu Akdeniz’de tuzakları tersine çevirdik. Sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz.

- Libya Milli Mutabakat Hükümeti'yle 27 Kasım 2019'da güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için mutabakat imzaladık. Ona dayalı olarak ülkemizin Doğu Akdeniz'de çıkarlarını sonuna kadar kararlılıkla savunuyoruz. Ayrıca bu ülkeyle enerji alanındaki iş birliğimizin güçlenmesi için ilave adımlar atıyoruz.

- Irak'ın siyasi birliğiyle, toprak bütünlüğünün korunması, terör örgütleriyle mücadele, yatırımla ticaretin geliştirilmesi, Türkmenlerin hakkının korunması amacıyla çabalarımızı sürdüreceğiz.

- Kültür ve Turizm'de ülkemizin değerlerini ortaya çıkarma ve koruma amaçlı çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe'nin UNESCO listesine girilmesini sağladık.

- Turizmde 2018 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 46 milyonu aşarken, 2019'da bu sayı 52 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle hedeflerimizi tutturamasak da, en kısa sürede kayıplarımızı telafi edeceğiz. Mavi bayraklı plaj sayımız 459'dan 486'ya yükseldi. Son 18 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullanarak 5 bin 400 tarihi eserimizi restore etmiştik.

- 2002 yılında 85 milyar dolar olan resmi kalkınma yardımlarımız, geçen yıl 8,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Tutar bakımından Türkiye dünyada en çok resmi kalkınma yardımı yapan 6. ülke olurken, milli gelire göre ilk sırada yer almıştır. BM tarafından konulan milli gelirin yüzde 0,7'sini yardımlara ayırma oranını Türkiye bu yıl da 1,15 oranıyla aşmıştır. Acil ve insani yardımlarda da Türkiye büyük bir başarı gösteriyor.