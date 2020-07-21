CHP'de kurultay savaşı! 6. kez seçilmek isteyen Kılıçdaroğlu 'maymuncuk' liste yapacak

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı hafta sonu Ankara'da yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun karşısına şu ana kadar sadece Aytuğ Atıcı adaylığını açıkladı. İlk gün genel başkan, ikinci gün ise Parti Meclisi üyelerinin seçileceği kurultayda, Kılıçdaroğlu tarafından anahtar/maymuncuk liste hazırlandı. Muhalefet o listeyi delmeye çalışacak.

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CHP’de şubat ayında yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen büyük kurultay, mahkeme gölgesi eşliğinde bu hafta sonu Ankara’da gerçekleşecek. Mahkeme gününe kadar "kurultay durdurulsun" diye mahkemeye yapılan başvuruyla ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

CHP’nin kurultayı Covid-19 salgını nedeniyle bazı ilklere de sahne olacak. Kurultay, CHP tarihinde ilk kez kapalı bir mekanda değil, yarı açık Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Delegeler, parti yönetimi, parti tarafından kurultayın düzenlenmesinde görevlendirilenler ve gazeteciler dışında kimse kültür merkezine alınmayacak. Odeon dışına kurulacak dev ekranlarla, isteyenlerin kurultayı canlı olarak izlemesine imkan sağlanacak.

Aytuğ Atıcı aday ama imzayı toplayabilecek mi?

Sloganını ‘iktidar kurultayı’ olarak belirlenen kurultayın ilk gününde Genel Başkanlık için seçim yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına şu ana kadar sadece eski milletvekili Aytuğ Atıcı aday olarak çıkacağını açıkladı. Ancak parti tüzüğü gereği genel başkanlık adaylığı için toplam delegenin yüzde 5’inin imza vermesi gerekiyor. Aytuğ Atıcı’nın bu imzaları toplayarak resmen aday olup olamayacağı kurultay günü belli olacak.

Cihaner yarın aday olabilir, Muharrem İnce 2023'ü bekliyor

CHP PM üyesi İlhan Cihaner’in de aday olabileceği kulislerde konuşuluyor. Cihaner’in CHP içinde kendisine “Gelecek İçin Biz” diyen grubun adayı olacağı ifade edilirken, adaylığını yarın resmen açıklaması bekleniyor. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki kez aday olan ve kaybeden Muharrem İnce’nin ise bu kurultayda aday olmayacağı kulislerde konuşuluyor. İnce’nin 2023 seçimlerinde yine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu çerçevede kurultayda Kılıçdaroğlu’yla yarışa girip, yenilgi riskini almak istemediği belirtiliyor.

Asıl yarış Parti Meclisi için yaşanıyor

Altıncı kez Genel başkanlık için aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu çerçevede kurultayda asıl yarışın ise Parti Meclisi listelerinde yaşanması bekleniyor. CHP Kurultayı'nda PM seçimleri çarşaf listeyle yapılacak. CHP tüzüğünde yapılan son değişiklikle, PM adayı olmak isteyenlerin en az 10 delegenin imzasını alması gerekiyor. Yeni koyulan bu kurala rağmen yine PM'yi oluşturan 52 kişi ile 8 kişilik Bilim Kurulu için yüzlerce aday çıkması bekleniyor. CHP’nin çarşaf listeyle yaptığı PM seçimlerinde bugüne kadar aday sayısı hiç 500’ün altına düşmedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'maymuncuk' listesi mi yayınlayacak?

Çarşaf liste üzerinden yapılan seçimlerde bugüne kadar hem genel başkan, hem de muhalifler seçim günü PM sayısı kadar anahtar listeler yayınladılar. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 52 kişilik PM listesi için bugüne kadar hep 104 kişilik geniş bir anahtar liste yayınlayıp, delegeye bu liste içinden seçme şansı tanımıştı. Hafta sonu yapılacak kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine 104 kişilik geniş anahtar liste mi, yoksa 52 kişilik ve delege tarafından maymuncuk olarak nitelendirilen liste mi yayınlayacağı ise bilinmiyor.

Muhaliflerin PM listesini delme arayışları

CHP’deki farklı muhalif grupların ise Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanacak anahtar/maymuncuk listeyi delebilmek ve PM’ye kendi adaylarını sokabilmek için ortak liste arayışında oldukları, bu konuda özellikle Muharrem İnce grubu ile İlhan Cihaner’in liderliğini yaptığı “Gelecek İçin Biz” grubu arasında temasların sürdüğü kulislere yansımış durumda.