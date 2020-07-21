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Rusya’da kurt adam lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı

Demirören Haber Ajansı

Rusya’da ‘Kurt adam’ lakabıyla bilinen Mikhail Popkov isimli seri katilin bugüne kadar 200’e yakın kadınıöldürdüğü iddiaları ülkede infiale yol açtı.

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Kan donduran olayla ilgili Rus polisinin yaptığı açıklamada seri katilin bu güne kadar öldürdüğü kadın sayısının 200’e yakın olabileceğini iddia etti. Seri katilin 1992 yılından 2010’a kadar 81 kadını öldürdüğü tespit edilirken, 2019 yılında iki kadının daha öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Önce tecavüz etti, sonra da işkenceyle öldürdü

Kurt adam’ lakabıyla tanınan Mikhail Popkov adlı seri katilin kadınları öldürmeden önce onlara tecavüz ettiği daha sonra da, tornavida, balta ve beyzbol sopasıyla kurbanlarını öldürdüğü belirtildi.Olayın ortaya çıkması ülkede infiale yol açtı.

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