Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localar kaldırıldı

Belediye harekete geçti

İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşların DHA aracılığıyla yaşanan olaya tepki göstermesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti.