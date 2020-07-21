BIST 120.500
DOLAR 6,85
EURO 7,84
ALTIN 402,82
HABER /  OTOMOBİL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Suzuki modellerinde 3 ay ertelemeli kredi imkânı

Japon otomotiv devi Suzuki, temmuz ayına özel kampanyalarını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; ay boyunca geçerli olacak uygulama kapsamında; Vitara, Swift ve Jimny modelleri için 3 ay ertelemeli kredi imkânı otomobilseverlere sunulacak.

Abone ol

Suzuki, otomobil ve SUV modelleri için hazırladığı uygulamaları temmuz ayında da otomobilseverlere sunduğunu duyurdu. Bu kapsamda Vitara, Swift ve Jimny modelleri için 3 ay ertelemeli kredi imkânı, ay boyunca kullanıcılarla buluşacak.

Yapılan bilgilendirmede; Vitara ve Swift modellerinde geçerli olan takas desteği uygulaması temmuz ayında 5 bin TL tutarında sunulacak. Marka, yeni ön satış stratejisi olan Suzuki’m Yolda uygulamasını otomobilseverler için temmuz ayında da sürdürecek. Uygulama kapsamında kullanıcılar, diledikleri Vitara ve Jimny modeline ön siparişle sahip olabilecek.

Suzuki’m Yolda avantajları

“Suzuki’m Yolda” ön satış uygulamasıyla 2020 model yılına ait yeni bir Suzuki tercih edecek olan kullanıcılar, araçlarını teslim alana kadar takasa verecekleri otomobillerini kullanmaya devam edecekler. Ayrıca kullanıcılar dilediği takdirde otomobillerini istediği fiyattan satma şansına da sahip olacaklar. Bu sayede takas avantajıyla Suzuki satın alanlar, yeni otomobillerini beklerken hem araçsız kalmayacak, hem de kendi otomobiline daha iyi fiyat veren müşteriyi bulmak için zaman kazanacaklar.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara’da sürpriz 'Adalar' görüşmesi
Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2'nci yılı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya'daki ilk namaza neden katılmayacağı belli oldu
AK Parti'nin 11 maddelik sosyal medya teklifi hazır! Yarın Meclis'e sunulacak
Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
Haluk Levent'in Pınar Gültekin'in öldürülmesinden sonra kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti
ÖNCEKİ HABERLER
Zilhicce ayı zikirleri neler 10 gün özel çekilecek zilhicce zikirleri
İzmir Sığacık koyunda yangın çıktı!
Rusya’da kurt adam lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
CHP'de kurultay savaşı! 6. kez seçilmek isteyen Kılıçdaroğlu 'maymuncuk' liste yapacak
Boğarak öldürdü bavula koydu! Savunması şoke etti
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2020 10 günlük zilhicce zikirleri
Yorumlar