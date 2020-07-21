Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yangın korkuttu! Balon yüklü kamyonet alev aldı
İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında balon yüklü kamyonet alevlere teslim oldu. Çıkan yangında can kaybı olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangına, bölgede pilav yiyen vatandaşın rahatlığı damga vurdu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde seyir halinde olan ve balon taşıyan 34 BZH 767 plakalı kamyonet saat 12.30 sıralarında köprü çıkışında yanmaya başladı.
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Alev alev yanan kamyonetten yükselen yoğun dumanlar tedirginliğe sebep oldu.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangını söndürdü. Yangını söndürme çalışmaları sırasında köprünün Edirne istikametindeki trafik bir süre durduruldu.
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Yangının söndürülmesiyle kamyonetin kasasındaki balonlar yola saçıldı. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangında kimse zarar görmemesi tek teselli oldu.
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