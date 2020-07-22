Demet Akalın Pınar Gültekin için attığı densiz 'varil' twitini savundu!
Şarkıcı Demet Akalın öldürülen Pınar Gültekin için attığı 'densiz' twitiyle herkesin tepkisini çekti. Twitini savunmaya çalışan Demet Akalın'a Datça Belediyesi de kapak niteliğinde bir mesaj attı.
Türkiye üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da eski sevgilisi tarafından vahşice katledilmesinin şokunu yaşarken Demet Akalın, kaş yapayım derken göz çıkardı. Genç kız için attığı twitle herkesin tepkisini çeken Demet Akalın, yaptığı gafı düzeltmeye çalıştı. İşte Demet Akalın'ın tepki çeken o densiz twiti ve ünlülerin tepkileri:
Evli ve bir kız çocuğu babası olan katil Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıkınca ise okuyanların kanı dondu. Kıskançlık yüzünden yaptığını itiraf eden katil Cemal Metin Avcı'nın söylediklerinin ardından Demet Akalın ve Haluk Levent'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da tepki çekti. Katil Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürmenin ardından bir varile koyarak üzerine beton döküp toprağa gömdü. Demet Akalın, bunun üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden oldukça densiz bir paylaşım yaptı.
Demet Akalın, Twitter'dan, "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile. Beton dökmek ne ya" yazdı. Akalın'ın bu paylaşımının ardından eleştiriler hızla geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sana göre sorun uzun, iri olması ve beton dökülmesi mi? Sence daha kolay yolları mı tercih etmeliydi canavar?" diye sorması üzerine bir tweet daha atan Akalın, "İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor. Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir. Ona istinaden yazıyorum." dedi.