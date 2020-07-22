Demet Akalın Pınar Gültekin için attığı densiz 'varil' twitini savundu!

Evli ve bir kız çocuğu babası olan katil Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıkınca ise okuyanların kanı dondu. Kıskançlık yüzünden yaptığını itiraf eden katil Cemal Metin Avcı'nın söylediklerinin ardından Demet Akalın ve Haluk Levent'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da tepki çekti. Katil Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürmenin ardından bir varile koyarak üzerine beton döküp toprağa gömdü. Demet Akalın, bunun üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden oldukça densiz bir paylaşım yaptı.