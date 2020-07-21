'Pınar'ın katili CHP'li' etiketi Twitter'da TT oldu yorum yağdı

Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın sosyal medya hesaplarındaki siyasi paylaşımlarıyla ilgili Twitter'da açılan "PınarınkatiliCHPli" başlıklı etiketi, TT listesine girerken çok sayıda yorum aldı.

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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesi gündeme oturdu. 5 gün önce kaybolan Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu.

Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A. (32), aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bölgede yapılan aramada, Gültekin’in, varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Evli ve 1 çocuk babası Avcı'nın ilk ifadesinde para istediği için öldürdüğünü söylemesi tepki çekerken, sosyal medya hesabındaki siyasi içerikle paylaşımları gündeme oturdu.

Avcı'dan CHP'ye yakın siyasi paylaşımlar

Avcı'nın başörtülü öğrencileri eleştirdiği CHP'li Tuncay Özkan'ın paylaşımına ve hükümeti eleştiren yorumlara yer vermesi polemik konusu oldu.

Avcı'nın siyasi kimliği Türkiye'nin konuştuğu cinayetle birlikte tartışma konusu oldu. Twitter'da açılan #PınarınkatiliCHPli" başlıklı etiket TT listesinin üst sıralarına oturdu.

Kimi yorumcular katilin partisi olamayacağını belirtirken, kimileri de "katil CHP'li çıkınca "neden konuyu siyasileştiriyorsunuz" diyorlar" görüşüne yer verdi.

Twitter Cemal Metin Avcı'yı konuştu