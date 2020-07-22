Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın ifadesi korkunç

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 5 gün önce kayıplara karışmıştı. Genç kız en son bir AVM'de ablası ile telefon görüşmesi yapmış sonrasında hattı kesilmişti. Pınar Gültekin'i sağ bulma umuduyla arayan annesi ve ablası onu korkunç bir şekilde buldu. Genç kız öldürülmüş ve bir varille ormana gömülmüştü. Pınar'ın eski sevgilisinin kimliğini tespit eden jandarma Cemal Metin Avcı'ya gözaltına alınca cinayet itirafı geldi.