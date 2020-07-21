Avcılar'da sendikacıların kavgasında kan aktı

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, kimliği açıklanmayan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası temsilcisi tarafından silahla yaralandı.

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Avcılar'da dün gece geç saatlerde meydana gelen olayda, belediye çalışanı iki işçi yöneticisi oldukları sendikalar hakkında tartıştı.

Belediye-İş Sendikası üyesi Savaş Doğan, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası temsilcisi tarafından görüşmeye çağrıldı. Kimliği açıklanmayan sendika temsilcisi ile Savaş Doğan isimli işçi arasında Kıvırcık Ali Parkı'nda başlayan görüşme, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, karşı gruptaki kişiler Savaş Doğan’a sopa ile saldırarak tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan Savaş Doğan, Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Saldırganların ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği belirlenen firari sendika temsilcisini yakalamak için çalışma başlattı.