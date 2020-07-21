Ezgi Öcal kimdir yaşı kaç instagram'da İzzet Özilhan'ı ifşa etti

Manken Ezgi Öcal Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan arasında krize neden oldu. Ezgi Öcal, İzzet Özilhan'ın beğendiği instagram pozlarını ifşa ederek 'Yine başladı büyük fanım' notuyla paylaştı. Bu durum evli çift arasında krize neden oldu. Peki kimdir bu Ezgi Öcal, kaç yaşında?