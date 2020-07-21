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İstanbul'da ticareti yasak 250 canlı kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce İstanbul'da bu yıl, yasa dışı ticareti yapılan 250 canlı kurtarıldı, ilgililer hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, CİMER'den gelen, internet üzerinden ticareti yasak sürüngenlerin satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. 

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) olarak Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme gereği yapılan araştırma sonucunda ihbar edilen kişinin piton yılanı satış ilanı verdiği tespit edildi.

Görevliler, bu kişiyle müşteri olarak iletişime geçerek satış üzerine anlaştı. 

Suçüstü yakalandı

Kurum görevlilerine, kutu içerisindeki 110 santimetre uzunluğundaki Ball Piton cinsi yılanı satış amaçlı Şişli'de teslim etmeye çalıştığı esnada suçüstü yakalanan M.A. hakkında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18. maddesince idari işlem uygulandı. 

İstanbul'da bu yıl içerisinde, yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamındaki çalışmalarda 37 farklı vakada çoğunluğu yılan, aslan, maymun ve papağan gibi ticareti yasak türler olmak üzere 250 canlı kurtarılarak, ilgililer hakkında yasal işlemler yapıldı.

Hayvanlar, kurumla rehabilitasyon protokolü yapılan hayvanat bahçelerinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

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