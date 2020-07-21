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TBMM Başkanı Şentop'tan Pınar Gültekin açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Şentop, "Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz." dedi.

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Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz." ifadesine yer verdi.

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