Pınar Gültekin cinayetinde 'pet şişe' detayı

TÜRKİYE'yi yasa boğan Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ormanlık bir alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in katil zanlısı olan Cemal Metin Avcı'nın cinayeti işledikten sonra genç kızın bedenini yakmak için benzinlikten pet şişeyle benzin aldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Muğla'da 5 gündür haber alınamayan ve ardından cesedi ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alınıp sorgulandı. Avcı ifadesinde cinayeti itiraf ederken genç kızın cansız bedeni de ormanlık alanda demir bir varilin içinde bulundu. Cinayete ilişkin korkunç detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Benzinlikten pet şişeyle benzin almış

Sabah Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün aktardığına göre; cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i bulmak için jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri, benzinlikten aracına benzin aldıktan sonra, büyük bir pet şişeyle ilave benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı'dan şüphelenerek takibe aldı gözaltına aldı. Cani ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Katil zanlısı emniyette verdiği ifadede, "Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum. Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.