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Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı

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MUĞLA'da kayıp olan Pınar Gültekin'i öldüren katili Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Genç kızın katili Cemal Metin Avcı, 'kendisinden para istediğini' iddia etti.

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Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın, emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Katil zanlısının, genç kızı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Cemal Metin Avcı'nın ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm" dediği belirtildi.

Üzerine beton döktüm
Evinde gözaltına alınan zanlının jandarmada verdiği ifadesinde ise şunları söylediği öğrenildi:
- "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum".

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