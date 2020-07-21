Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye'ye küstah uyarı

TÜRKİYE'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini hedef alan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme ancak Ankara’nın provokasyonları durdurmasıyla mümkün olur" ifadelerini kullandı.

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Heiko Maas, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde bir gelişme olması isteniyorsa Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti.

"Provokasyonları durdurmasıyla mümkün olur"

Yunanistan’a yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Maas, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda oldukça açık bir pozisyonumuz bulunuyor; uluslararası hukuka saygı gösterilmeli, bu nedenle AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme ancak Ankara’nın Doğu Akdeniz'deki provokasyonları durdurmasıyla mümkün olur” dedi.

"AB'yi çok uyardık ve uyarılarımız dikkate alınmadı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Libya ile imzalanan anlaşmayı hatırlatarak bölgede sismik araştırmalara ve sondaja başlayabileceklerini açıklamıştı. Çavuşoğlu, “Bu konuda AB'yi de çok uyardık ve uyarılarımız dikkate alınmadığı için sismik araştırmalara ilaveten sondaj gemilerini gönderdik" ifadelerini kullanmıştı.