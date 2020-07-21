Yunanistan'dan hadsiz Türkiye çıkışı: Avrupa’nın tamamı için bir sorun teşkil ediyor

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Türkiye’nin görüşülmediğini belirterek skandal bir açıklama yaptı. Miçotakis, "Türkiye sadece Yunanistan ve Kıbrıs için değil, Avrupa’nın tamamı için bir sorun teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

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Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kiriakos Miçotakis'e Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik ‘sert yaptırımlar’ konusunda ‘müttefiklerinin’ olup olmadığı soruldu.

"Eylül'de ayrıntılı bir görüşme yapılacak"

Yunan Başbakan, açıklamasında şunları ifade etti: Bugün dış politika hakkında fazla konuşmayacağım. Türkiye konusu zirvenin başında görüşüldü. Ben ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı konuşma yaptık.

Türkiye sadece Yunanistan ve Kıbrıs için değil, Avrupa’nın tamamı için bir sorun teşkil ediyor.

Avrupa Konseyi Başkanının bu konuda konuşma yapacağını düşünüyorum ve eylülde düzenlenebilecek bir sonraki, yani olağanüstü zirvede Avrupa’nın Türkiye sorununa karşı nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir görüşme yapılacağı konusunda mutabık kalındı.