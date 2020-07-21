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Marius Sumudica'dan Trabzon taraftarına: Deliliğimi seviyorlar

Yönettiği Gaziantep FK 43 puanla 9'uncu sırada bulunan Marius Sumudica, 'Muhtemelen deliliğimi ve yaşam tarzımı seviyorlar' diyerek Trabzonspor taraftarının kendisini istediğini vurguladı.

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Hüseyin Çimşir ile yolların ayrıldığı Trabzonspor'da yeni teknik direktör için ortaya birçok isim atılırken, Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan ilginç bir açıklama geldi.

''En uygun isim olduğumu söylüyor"

Digisport'a özel röportaj veren Sumudica, "Sosyal medyada çok sayıda Trabzonspor taraftarı, benim takım için şu anda en uygun isim olduğumu söylüyor. Muhtemelen deliliğimi ve yaşam tarzımı seviyorlar" dedi.

"Bir şey oldu ve şampiyon olamadılar"

Trabzon şehri ve Trabzonspor'la ilgili de konuşan Rumen hoca, "Trabzon futbolu soluyan bir şehir. Oradaki insanlar yatağa yatana kadar futbolu konuşuyorlar. Sabah kalktıklarında ise kaldıkları yerden devam ediyorlar. Şampiyonluğu kaçırdılar. Yakınlardı ama sonunda orada bir şey oldu ve şampiyon olamadılar. Ne olduğu bilmiyorum. Türkiye'de şampiyonluk için mücadele etmek herhangi bir hoca için onur ve bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.

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